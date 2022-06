Estate 2022, la boutique di riferimento a Catania e provincia è Montalto

A Catania e provincia, a partire dal 1900, Montalto è la boutique di riferimento. Più di un secolo di storia ma sempre al passo con le nuove tendenze. La selezione delle collezioni e l’attenzione al cliente ne fanno un ambiente ideale e ricercato per scegliere con calma e consapevolezza costumi e accessori per la bella stagione. Montalto può contare su un’ampia proposta di brand - icone del Made in Italy o firme internazionali - e un ventaglio di collezioni che soddisfano esigenze e incontrano i gusti di una clientela intergenerazionale, di uomini e donne, più e meno giovani.

“La nostra boutique - spiega Rita Manganaro, amministratrice di Montalto - offre diverse linee a una clientela che con il tempo si è affezionata e che, oltre a trovare capi e accessori di suo gusto, ne riconosce la qualità e la durata nel tempo. Ci dedichiamo alle taglie comode, alle collezioni più classiche, sia per uomo che per donna, ma ogni stagione affianchiamo nuove proposte che seguono le tendenze, con un occhio ai social che fanno da cassa di risonanza ai trend emergenti”.



Sono disponibili brand per tutti i gusti e per tutte le tendenze: Per le donne Bikini MI.Ma, Cotazur, Moki B, Laetitia Beachwear, Pin Up Stars, Raffaela D’Angelo, Miss Bikini Luxe, Valery, DNuD, Yes beachwear. Per l’uomo Giorgio Armani e Zeybra, ma anche le proposte di Turbo e Costumi di Sicilia, solo per citarne alcuni.

“Quella che sta per arrivare – ha aggiunto Rita Manganaro -sarà un’estate a tinte forti, sia per uomo sia per donna. Fantasie optical e floreali si alternano all’energia del color-block con sfumature che vanno dal fucsia all’arancio, dal verde al viola, dal giallo al turchese. Se è vero che il costume resta l’indumento più importante della stagione estiva, sono i coordinati i veri protagonisti: accessori, parei, abiti, teli mare, borse e ciabattine compongono vere e proprie capsule collection per accompagnare dalla mattina fino al dopo cena. Sono cambiate le abitudini: in spiaggia ci si trattiene per l’happy hour, le cene al calar del sole e le serate musicali fino a notte fonda. In riva al mare ormai si organizzano matrimoni, feste di compleanno ed eventi esclusivi”.

Quindi abiti lunghi con dettagli preziosi e trasparenze, ma anche tute che lasciano scoperta la schiena e completi in tessuti impalpabili. Andranno molto i crochet con trame e intrecci di tessuto, il popeline effetto patchwork o unica tinta e la seta soprattutto fantasia.

“Immaginando una valigia per un weekend – ha suggerito Rita - per la donna non può mancare un costume intero, da utilizzare anche come body, un abito in pizzo sangallo e uno in seta per un outfit più ricercato, un camicione in lino e un kimono fantasia da indossare per l’aperitivo o come copertura se la temperatura scende. Per le future spose il must have è il total white, dal costume all’abito fuoriacqua. Nel borsone dell’uomo t-shirt basic e i costumi a boxer dai tessuti leggeri, con pattern ironici e colorati. Per “staccare” anche in termini di look dagli abiti da lavoro e immergersi in un’atmosfera di relax e leggerezza”.

Montalto non è naturalmente solo moda mare. “Chiusa la stagione estiva – ha spiegato Rita Manganaro - la nostra proposta di capi e indumenti prosegue con le collezioni homewear, la maglieria e - come sempre - con le collezioni di lingerie e corsetteria. Tante spose scelgono la nostra boutique per acquistare l’intimo da sposa o i coordinati in seta da indossare per il trucco o per la prima notte di nozze”.

