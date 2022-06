Estate, i trend del 2022 all'insegna dei colori e delle trasparenze

Camicie e gonne mini, ma anche uncinetto, colori forti e vivaci e dalle tinte fluo, trasparenze e tacchi alti. Sarà una moda estiva audace quella che ci apprestiamo a vivere.

La moda per l’estate 2022 sembra dunque all’insegna dell’osare: dai colori anche fluo, alle gonne e ai top cortissimi. Audace sì ma mai eccessivo. Un trend è la camicia cropped, e cioè una versione corta che scopre la pancia, da declinare in varie versioni, dai modelli slim fit a quelli extralarge, con o senza lacci da legare in vita.

Torna – ma è mai scomparsa? - la minigonna che evidenzia la voglia di libertà e di estate. I modelli di tendenza per l’estate sono quelli in raso, meglio se a vita alta e con una linea che accompagna la silhouette.

Ma la novità del 2022 sono i colori con i capi di abbigliamento che si tingono di tonalità accese e vivaci, non solo per la spiaggia, ma anche per la sera. Arancione, verde, rosso e blu sono i colori che dovrebbero essere presenti nel guardaroba.

E gli accessori? Non possono mancare le borse crochet, ovvero fatte a mano all’uncinetto, ma in rafia, un materiale naturale che, anche se richiama alla mente la spiaggia, si presta per accessori trendy da usare anche in città. La lavorazione all’uncinetto, comunque, ritorna in auge anche per i pantaloni, gli shorts e i top.

