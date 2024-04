Catania: capitale dello sport e del benessere

Catania

L'evento odierno a Catania, promosso da La Sicilia, è un esempio tangibile di come lo sport e l'attività fisica possano trasformare una città, ispirando uno stile di vita più sano e attivo.

Per chi, come noi di Sport e Salute, è chiamato a sviluppare lo sport e la cultura dell’attività fisica e del benessere in Italia, vivere una giornata come quella di oggi a Catania è una grande iniezione di entusiasmo.

Vedere una grande città come il capoluogo etneo diventare per un giorno “punto di riferimento e capitale dell’attività fisica”, con il suo centro storico barocco animato dall’attività fisica di migliaia di ragazzi, rende concreto l’articolo 33 della Costituzione che, finalmente adesso “riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

Ma ciò che accade oggi a Catania è anche una fotografia di ciò che vorremmo avvenisse ogni giorno in tutta Italia.Non è un sogno né un’utopia. È un obiettivo concreto e possibile, per il quale lavoriamo ogni giorno, consapevoli anche di contare su istituzioni, enti e realtà pubbliche e private che hanno ben compreso l’importanza della diffusione dell’attività fisica, dei valori della pratica sportiva e di quanto essa sia fondamentale per il benessere dei cittadini e delle comunità.

In tal senso, apprezzo molto l’iniziativa di oggi e ringrazio il quotidiano “La Sicilia” per aver promosso un evento così importante che rappresenta una giornata non solo di sport ma anche di educazione ai corretti stili di vita.

La scelta vincente è poi quella di aver coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie della città. A loro, attraverso queste righe, rivolgo non solo l’augurio per una giornata vissuta all’insegna dello sport e del benessere, ma anche l’invito a lasciarsi coinvolgere dalla voglia di muoversi, fare attività fisica e motoria, anche assecondando l’interesse rispetto a nuove discipline e nuovi sport.

Un futuro più “sportivo” e più “sano” della nostra società passa infatti da coloro i quali oggi siedono sui banchi di scuola. È dalla scuola, infatti, che nasce il nostro domani ed è proprio sulle nuove generazioni che si fonda l’impegno per la promozione e sviluppo dello sport da parte del Governo, per il tramite di Sport e Salute.

Per questo motivo, assieme al Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministro per lo Sport e i Giovani, abbiamo promosso il progetto “Scuola Attiva Kids e Junior” che, in questa edizione, sta portando l’attività motoria a 63mila alunni in oltre 3mila classi di 191 scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia di Catania.

All’attività motoria nella scuola si aggiungono anche altri dodici progetti sociali che Sport e Salute sviluppa in nove comuni della provincia etnea, portando l’attività fisica nei quartieri, nelle carceri, nei parchi ed anche creando spazi civici di aggregazione sportiva e culturale.Un investimento sul territorio catanese di oltre 400mila euro e che si inserisce in un quadro di circa 4milioni di euro di risorse economiche destinate all’intera Sicilia.

L’obiettivo è quello di innescare la voglia di sport che, però, dopo ha necessità di trovare spazi per esprimersi.

In tal senso Catania si appresta a diventare la prima città italiana ad attivare un progetto che vuole assecondare la sete di sport, trasformando i luoghi simbolo delle città italiane, vale a dire le piazze, in spazi dove far praticare attività fisica e motoria ai cittadini di ogni età e di ogni ambito sociale, sotto la guida di tecnici formati e indicati dalle varie federazioni sportive nazionali.