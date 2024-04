SportCity: unione per lo sport e il benessere

Catania

Un evento che unisce amministratori locali da tutta Italia, con particolare attenzione alla necessità di sportivizzare le città per promuovere benessere fisico e sociale.

Siamo reduci da pochi giorni da uno straordinario evento, lo SportCity Meeting tenutosi a Pietrasanta che ha visto la partecipazione di molti amministratori locali giunti da tutta l’Italia, molti anche dalla Sicilia, che si sono ritrovati uniti attorno all’argomento principe della nostra Fondazione: Sportivizzare le Città, argomento sempre più sentito e di cui si percepisce la necessità dal punto di vista non solo sportivo ma di strumento di crescita sociale e di benessere psico-fisico e anche di cambiamento culturale nel percepire l’attività fisico-motoria come “medicina” naturale per la prevenzione della salute.

Ed ecco che arriva subito l’evento di Catania, la “mia” Catania il 17 aprile.

“Sport e Benessere” non è un claim, è una filosofia di vita. È un obiettivo da porci tutti insieme e il quotidiano La Sicilia si intesta questa lodevole iniziativa che è giunta ormai al terzo anno e che ha portato e porterà anche oggi centinaia di ragazzi e ragazze in età scolastica in piazza Università nel cuore delle bellezze architettoniche e storiche della città in quello che diventa un connubio tra il bello e il sano vivere proiettato verso il futuro.

A Pietrasanta abbiamo lanciato l’idea di una grande alleanza per combattere la sedentarietà che, specie al Sud, ha superato ogni livello di guardia, e per sconfiggere la dipendenza, soprattutto tra i giovani, da smartphone e social che sembrano unire ma che in realtà dividono sempre più impedendo il dialogo fisico tra le persone.

Sono queste le nuove pandemie che dobbiamo combattere e dobbiamo farlo senza steccati. Insieme. Per questo l’evento di oggi è simbolicamente importante. Perché dà il senso di unione tra pubblico e privato, tra scuola e sport, tra città e cultura del movimento e chi meglio della testata giornalistica che da 79 anni rappresenta l’informazione cittadina e siciliana può essere l’artefice nel dare un segnale di attenzione per stimolare un cambiamento culturale nell’approccio alla cultura del movimento e della pratica sportiva come strumento di valorizzazione non solo del bene fisico ma anche morale e intellettuale.

Ed è solo l’antipasto di quello che avverrà in oltre 150 città italiane il 22 settembre, con la Sicilia leader nella partecipazione. Hanno già dato la loro adesione a oggi ben 35 città siciliane, in occasione dello SportCity day divenuto anch’esso un appuntamento annuale sempre in crescita per numero di città partecipanti e per numero di persone che aderiscono all’iniziativa.

Perché c’è una Sicilia e una città che diventa best practice. Lo diventa nella bellissima presentazione di “Catania Spazio Sport”, un sogno che diventa realtà rispettando tempi e scadenze e che ha dato un’immagine della “nostra” Catania di grande spessore a livello nazionale su questo tema, quello appunto di città che si propone sempre più come città vocata allo sport , e lo diventa anche con il progetto di rigenerazione urbana dei Parchi Agos, bellissima esperienza di rigenerazione urbana pubblico/privata che a Catania nel parco di Vulcania vedrà la presenza dal mese di aprile al mese di ottobre, escludendo i mesi estivi di luglio e agosto, ogni settimana un giorno dedicato ad attività gratuite per chiunque voglia partecipare, rendendo il parco punto di incontro e di relazione praticando sport, attività manuali, di meditazione e di animazione.

Ecco, lo scorso anno su queste colonne, per questa giornata parlavamo del grande sogno di inserire lo Sport in Costituzione. Ora che abbiamo centrato questo obiettivo occorre che l’inserimento dello Sport nell’articolo 33 faccia diventare lo Sport davvero un diritto. Per tutti e di Tutti. Anche la legge sul lavoro sportivo sta segnando un cambio di passo con il passato mettendo sempre più lo Sport al centro dell’agenda politica avendo ormai un ruolo importante anche per quello che riguarda il mondo del lavoro, del turismo sportivo e di tutto l’indotto che ne deriva.

Celebriamo oggi questa volontà comune. Questo impegno. Questa nuova alleanza. Non smettiamo di sognare.