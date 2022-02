Sant'Agata e le Benedettine, quando il culto e la tradizione si fondono

A Culmine del giro interno della Festa di S. Agata, sin dalla fine degli anni ’80, anche l’atteso canto delle suore benedettine di clausura di via dei Crociferi a Catania. Impossibilitate ad effettuare il tradizionale canto per l’emergenza pandemica, quest’anno le suore sono intervenute attraverso le pagine del quotidiano “La Sicilia” in edicola oggi e in collegamento in remoto per la Sicilia.it per parlare di questo momento così emozionante per tutta la città di Agata.

