Alberto Angela, riprese in Sicilia tra Porto Empedocle e la Valle dei Templi

Non è stato svelato il motivo dell'arrivo del divulgatore scientifico nell'Agrigentino

Alberto Angela torna in Sicilia per un’altra produzione televisiva di cui al momento non è stato svelato nulla di preciso (si vocifera di qualcosa sullo scrittore Andrea Camilleri, ma non c’è ancora alcuna conferma al riguardo). Il divulgatore scientifico e ormai apprezzato conduttore tv, insieme al suo team, è stato a Porto Empedocle dove è stato accolto dal sindaco Calogero Martello in vista della realizzazione di uno speciale che, sicuramente, afferma il primo cittadino “porterà alla luce la bellezza e la storia della nostra città”. “Porto Empedocle è sempre stata un crocevia di culture e tradizioni, e siamo lieti di poter condividere la nostra ricca eredità con il resto del mondo attraverso questa produzione televisiva. Auguro a tutti un soggiorno piacevole e proficuo nella nostra comunità. Grazie per aver scelto Porto Empedocle come location per il vostro progetto speciale”.