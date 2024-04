Con “Dance Competition Sicily” la bellezza e l’eleganza della danza

L'evento

Il concorso nel Catanese per promuovere la sana competizione tra giovani danzatori che vogliono confrontarsi sul territorio nazionale

Danza classica, moderna e contemporanea: sono gli ingredienti essenziali per la settima edizione di “Dance Competition Sicily”, il più grande concorso internazionale di danza del Sud Italia. L’appuntamento è per domenica 7 aprile al teatro dei Viagrande Studios, il centro di formazione artistica di alto livello, con una giornata interamente dedicata alla bellezza e all’eleganza della danza per dare l’opportunità di mostrare il talento e mettersi alla prova di fronte a una giuria esperta .Il concorso ideato e organizzato dalla maestra Rossella Giuffrida e accompagnata dal suo direttore tecnico Maestra Angela Caruso, dal coordinatore tecnico Fabio Ribellino e dalla segretaria Desirè bonanno

Il concorso

“Dance Competition Sicily” nasce per promuovere la sana competizione tra giovani danzatori che vogliono confrontarsi sul territorio nazionale. Ed è per questo che va oltre alle aspettative registrando un enorme successo con migliaia di ballerini e spettatori provenienti da tutta Italia. Sette anni fa l’esordio con la “regina della danza” Carla Fracci. La gara prevede diverse discipline, fasce d’età e categorie in cui i partecipanti potranno esibirsi in danza classica, neoclassica, Moderna e contemporanea.

Tra i giurati ospiti d’eccezione