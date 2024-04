E’ morta a 87 anni la regista Eleanor Coppola, moglie di Francis

agenzia

Aveva conosciuto il marito sul set del suo primo film

WASHINGTON, 12 APR – È morta Eleanor Coppola, regista di documentari e moglie di Francis Ford Coppola, è morta a 87 anni nella sua casa di Rutherford, in California. Lo ha detto la sua famiglia in una dichiarazione all’Associated Press. A inizio ottobre la figlia Sofia Coppola non aveva partecipato alla proiezione del suo film ‘Priscilla’ al New York Film per stare con lei. “Sono con mia madre, alla quale questo film è dedicato”, aveva scritto la sceneggiatrice regista in una dichiarazione letta dal produttore Youree Henley. Oltre a Sofia, Eleonor e Francis hanno avuto altri due figli: Gian-Carlo, morto tragicamente a 22 anni in un incidente in barca, e Roman, 58 anni. Nata a Los Angeles il 4 maggio 1936, Eleanor è cresciuta a Orange County, ma tornò a Los Angeles per studiare all’Università della California, dove ha incontrato il marito mentre lavorava come assistente alla regia sul set del suo debutto nel 1963, ‘Dementia 13’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA