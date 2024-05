Ermal Meta, Noemi, Colapesce e Di Martino e i Negramaro hanno gustato e apprezzato le pizze di Enzo Piedimonte

il concertone del circo massimo

Non solo musica, ma anche buon cibo. Gli artisti che si sono esibiti sul palco di Roma hanno promosso il pizzaiolo napoletano trapiantato a Messina

Ha riscosso i complimenti di personaggi di chiara celebrità del mondo della musica italiana e richiestissimi anche all’Estero e non si è risparmiato nel ricoprire la sua posizione di Responsabile nel Comparto Pizzeria addirittura al Circo Massimo. In un palcoscenico di enorme preminenza, lo chef Enzo Piedimonte – napoletano trasferito a Messina – ha appagato le esigenze culinarie di un bacino importante di cantanti, gruppi musicali, cantautori e presentatori al Concertone del primo maggio a Roma, garantendo la splendida riuscita del suo ruolo, insieme alla squadra di colleghi che ha voluto accanto a sé. Ottenere il comando dell’Area del Gusto in un evento così storico e di livello internazionale per il maestro Piedimonte è stato un bel successo di merito e di risonanza per la sua carriera, già incoronata da vari riconoscimenti. Per quanto riguarda poi l’aspetto sociale della Kermesse che è innanzitutto la Festa dei Lavoratori nella capitale d’Italia, c’è un valore aggiunto per lo specialista della pizza fritta e della pizza a portafoglio ovvero tendere la mano a chi ogni giorno svolge un mestiere con impegno e passione e spesso rischia la vita. “La sicurezza sul lavoro deve essere una garanzia per tutti come lo è avere una professionalità conseguita con preparazione – dice Piedimonte – e appropriarsi dei nostri percorsi e risultati per assicurarci un futuro e, magari insegnarlo, anche da altri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA