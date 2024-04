Fedez a Belve, “ho tentato il suicidio a 18 anni”

Tv

Il rapper parla dei suoi rapporti con la droga

Nell’intervista a tutto campo con Belve, in onda il 9 aprile in prima serata su Rai2, Fedez parla anche della sua adolescenza irrequieta e dei suoi trascorsi con la droga. E alla fine rivela: “Ho tentato il suicido a 18 anni”, uno degli effetti delle droghe che prendeva, spiega. Oltre alle ragioni della crisi con Chiara Ferragni, l’artista parla anche del suo rapporto turbolento con la politica e dell’altra recente separazione, che lo ha segnato in questi mesi: quella dal suo ex socio e amico Luis Sal.

