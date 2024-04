Il ritorno di Piero Pelù: “Deserti” arriva anche in Sicilia

il tour

Due le date previste

Che la vita umana ed artistica di Piero Pelù, sia legata alla storia dei Litfiba, è materia indissolubile, il rovescio della medaglia mostra gli equilibri instabili di un musicista nelle varie fasi a cercare un’identità distante dal luogo comune della band madre.

Il verbo rock adrenalinico, provocatore, abbinato al manifestarsi irriverente e trascinante, ritorna dopo una lunga pausa dovuta ad una sosta forzata derivante da uno shock acustico, un nuovo album, titolo “Deserti”, in via di pubblicazione il prossimo mese di giugno, il recupero dei concerti cancellati nel 2023, una voglia di sentirsi più vivo che mai, un tour che visita la Sicilia con due date, venerdì 16 agosto – Noto Scalinata della Cattedrale e domenica 18 agosto – Bagheria, Go Green Festival, Piccolo Parco Urbano.

