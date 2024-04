La Rai insiste con la fiction delle polemiche, la direttrice Ammirati: “Incendio a Stromboli grande ferita, decideranno isolani se mandarla in onda”

Siracusa, stati generali del cinema

Le riprese della serie sulla Protezione civile provocarono milioni di euro di danni

«Abbiamo vissuto un grande dramma come servizio pubblico. Con gli stromboliani e tutti i siciliani dobbiamo trovare una via d’uscita a quello che è stato un grande problema. La via d’uscita secondo me è una: vediamo come è fatta, secondo me molto bella, e capiamo se piace agli stromboliani e se potranno vederla tutti gli italiani». Lo ha detto Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, oggi a Siracusa per gli Stati generali del cinema, in merito alla fiction su Stromboli che causò un incendio con milioni di euro di danni.