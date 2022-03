De Gregori e Venditti, appuntamento al Velodromo di Palermo

I due ragazzi del "Folk Studio", riportano la musica nei grandi spazi di Palermo, trascinando il loro tour al Velodromo in data 25 agosto.

Il concerto, preannunciato come singolo evento allo stadio Olimpico di Roma, si è trasformato in un giro di appuntamenti sparsi per le città italiane.

Francesco De Gregori & Antonello Venditti, un carisma dettato dai reciproci repertori inossidabili al trascorrere del tempo, due classici, "Ricordati di me&Generale", assemblati nel formato 45 giri da collezione, la rilettura di "Canzone", standard di Lucio Dalla, saranno i quadri della galleria da cantare.

