Francesco De Gregori, sei concerti in Sicilia tra luglio e agosto

Francesco De Gregori torna live in Sicilia con "De Gregori & Band live - Greatest Hits" per proporre al pubblico le canzoni più famose e significative del suo repertorio. La band che accompagnerà De Gregori sul palco è composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni).

Ultimi biglietti disponibili per i tre live di luglio, organizzati da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita:

16 luglio Castello di Lombardia di Enna - in collaborazione con il comune di Enna

·17 luglio Teatro antico di Taormina - primo appuntamento della nuova edizione di Sotto il vulcano, a cura di Puntoeacapo e Sopra La Panca

·18 luglio Piazza Stazione di Bagheria - ospite del GoGreen Festival (in collaborazione con Gomad Concerti e il Comune di Bagheria).

«Sono davvero felice - dice De Gregori - di ritornare a suonare dal vivo, la pandemia ha costretto tutti a fare delle riflessioni importanti sulla realtà che ci circonda, credo che la musica possa aiutarci a riprendere il cammino della nostra esistenza».

De Gregori tornerà in Sicilia a fine agosto: il 28 agosto al teatro greco di Siracusa in collaborazione con l'Assessorato regionale dei beni culturali, l'Assessorato regionale al Turismo sport e spettacolo, il Comune di Siracusa, il Parco Archeologico di Siracusa, GG Entertainment, poi il 29 agosto a Ragusa nell'arena di Piazza Libertà in collaborazione con il Comune di Ragusa, GG Entertainment e infine il 31 agosto nell'arena di Piazza della Vittoria a Marsala in collaborazione con il Comune di Marsala.

