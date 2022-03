Grande Fratello Vip, vince la principessa Jessica Selassié

La principessa Jessica Selassié vince il Grande Fratello Vip battendo in finale Davide con il 62% delle preferenze. La quarantanovesima e ultima puntata del reality ha avuto molti colpi di scena. Una puntata speciale che ha visto il conduttore Alfonso Signorini - già confermato per la prossima edizione - entrare nella casa e salutare i concorrenti vip. "Credo che porterete questa serata nel cuore finché vivrete, è la vostra festa", dice ai concorrenti ringraziandoli per il loro percorso. Attraverso un filmato, gli inquilini di Cinecittà rivivono i sei lunghi mesi trascorsi insieme. Poi, Davide ha riabbracciato i genitori, Delia il marito Alex Belli e la mamma e Giucas Casella, commosso, il figlio James.

Nella serata finale Jessica si è presentata con un abito sexy ricoperto di paillette valutato molto positivamente dai commenti in rete. Con le sorelle Lulù (seconda finalista) e Clarissa si esibisce in un brano di Selena Gomez, mentre sei ex inquiline del Gf vip hanno ballato sulle note di "Lady Marmalade" per bar, terzo classificato.

E proprio Barù è stato al centro degli screzi tra le sorelle nelle ultime puntate con Jessica preoccupata di non piacergli abbastanza. Jessica ammette che sotto la capanna le sue labbra e quelle di Barù si sono sfiorate, così come aveva svelato Lulù in un confessionale. Barù preferisce non commentare il fatto, ma chiede ancora scusa per le parole rivolte a Jessica nelle scorse settimane. Non manca la battuta super hot, Jessica dice: "Barù mi dà la salsiccia", tra le risate di Delia Duran.

La principessa etiope si aggiudica il montepremi di 100mila euro e il record di finalista con il maggior numero di televoti ottenuti nella finale.

