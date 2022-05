Incassi, Cruise Top Gun strappa scettro a Doctor Strange

ROMA, 23 MAG - In un week end dominato da calcio, Formula1 e sole da spiaggia che hanno distratto dalla magia della sala del cinema, l'anteprima di Top Gun - Maverick (con Tom Cruise grande protagonista a Cannes) si è piazzata in testa al botteghino italiano con 351 mila euro (per un totale di 817 mila). La media del sequel del cult del 1986, diretto da Tony Scott, è di 1.833 euro su 446 sale. Il film sarà in sala regolarmente da giovedì. Slitta al secondo posto Doctor Strange nel multiverso della follia, con Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, guadagnando 171mila euro per un complessivo di 12,5 milioni. Sul terzo gradino del podio con 50 mila euro e 204 mila in totale Esterno Notte - Parte 1, il film sulla storia di Aldo Moro di Marco Bellocchio presentato a Cannes con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. In quarta piazza c'è L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat (86 mila euro per un totale di 307 mila) e in quinta Io e Lulù (70 mila euro per un complessivo di 251 mila). Gli incassi totali del week end hanno raggiunto i 2.206.191 euro in calo del 22.6% rispetto al weekend precedente e del 78.9% rispetto allo stesso periodo del 2019.

