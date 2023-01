Incassi Usa, Avatar resta al top e vola verso 1,4 mld di dollari

ROMA, 01 GEN - Continua inarrestabile la marcia di Avatar 2 al box office: il blockbuster di James Cameron resta in vetta al botteghino nord americano del week end, rastrellando altri 63,4 milioni di dollari e raggiungendo i 421,5 milioni: si stima che chiuda il lungo fine settimana di Capodanno con 440 milioni di dollari, ben oltre i 352 milioni raccolti dal primo Avatar durante le vacanze di fine anno. Il film del 2009 - ricorda Hollywood Reporter - è ancora il titolo di maggior incasso di tutti i tempi a livello globale con 2,92 miliardi di dollari di biglietti venduti. Si prevede quindi che Avatar - La via dell'acqua, una produzione 20Th Century Studios, supererà lunedì gli 1,4 miliardi di vendite di biglietti in tutto il mondo. Al secondo posto Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio: il family movie della Universal guadagna 16,3 milioni di dollari (per un totale sul mercato domestico di 60,7 milioni). Terza piazza per Black Panther - Wakanda Forever, con 4,8 milioni di dollari (438 milioni in totale, per un incasso globale che dovrebbe portare il titolo Marvel a quasi 820 milioni). In quarta posizione Whitney - Una voce diventata leggenda, biopic su Whitney Houston targato Warner Bros e diretto da Kasi Lemmons, con 4,2 milioni nel fine settimana (in totale 14,9 milioni al box office Usa).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA