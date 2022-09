Irama chiude il tour nella Valle dei Templi: «Un'emozione pazzesca»

«E' un’emozione pazzesca stare qua». Il cantautore rapper Irama ha commentato così la location della Valle dei Templi dove, nell’area sottostante i templi di Giunone e Concordia, il 3 settembre si è esibito in concerto. Un evento, l’ennesimo dopo quello di Tommaso Paradiso ed Elisa, sold out per la fondazione Valle dei Templi che ha organizzato il festival «Il mito».

Il cantante ha riempito platea e tribune - oltre 4 mila gli spettatori - di giovanissimi, di fatto al primo concerto della loro vita, ma anche di mamme e nonne che li hanno accompagnati. Fan che, dopo la prima canzone, quando hanno sentito dire al loro beniamino «non mi piacciono le sedie», hanno lasciato i posti a sedere scatenando la festa. Il cartellone di eventi si concluderà il 17 e 18 settembre con Eros Ramazzotti.



