Minions re degli incassi, 2/o Il signore delle formiche

ROMA, 19 SET - Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo rimane in testa al box office italiano per il quinto weekend consecutivo, quello del 15-18 settembre che, nella giornata di domenica, ha dato il via a Cinema in Festa (manifestazione promozionale che permette di andare al cinema con soli 3,5 euro fino a giovedì 22 settembre). Il film di animazione Universal si conferma, secondo le rilevazioni Cinetel, re del botteghino con 484 mila euro nel fine settimana e un totale di 13.3 milioni di euro. Secondo miglior incasso del 2022 dopo Doctor Strange nel Multiverso della follia (13,6 milioni). Seconda posizione per Il signore delle formiche, di Gianni Amelio, lanciato alla Mostra di Venezia, che raccoglie altri 308 mila euro, per un totale di 912 mila euro. Terza posizione per DC League of Super Pets, con 277 mila euro mel weekend e 1.6 milioni di euro complessivo. Apre al quarto posto L'immensità, il film di Emanuele Crialese, con 259 mila euro in quattro giorni dopo un visibile lancio veneziano. Tra le altre nuove uscite in top ten troviamo Memory, sesto con 190 mila euro, Maigret, il nuovo film di Patrice Leconte con protagonista Depardieu, settimo con 183 mila euro (195 mila complessivi) e la terza miglior media, Un mondo sotto social, nono con 117 mila euro. Nel complesso i quattro giorni del weekend 15-18 settembre hanno fruttato 2.653.029 euro al box office per 523.557 presenze. Rispetto allo scorso weekend gli incassi sono saliti del 14% e le presenze del 55,36%. Un aumento delle presenze dovuto alla promozione di Cinema in Festa nella giornata di domenica

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA