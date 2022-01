Samuele Bersani, ecco i due concerti in Sicilia

Conoscenza e padronanza della lingua italiana, una virtù di pochi pensando all'applicazione nei confronti del pentagramma musicale, un procedimento complicato, una simbiosi di non facile soluzione per l'atavico ostacolo che rappresenta la metrica musicale.

Pubblicità

Fin dagli esordi, Samuele Bersani nella sua scrittura ha gettato la sfida alla parola, cantandola per scomporla, decomporla, ricomporla, mostrando un esercizio di ricerca non comune, trasformando i concetti in poesia.

"Cinema Samuele", è il recente capitolo, meritorio della quinta "Targa Tenco" nella carriera dell'artista romagnolo, quale miglior album del 2021, inanellando ulteriori bagliori dopo "Giudizi Universali", "Spaccacuore", "Replay", "Il pescatore di asterischi". L'appendice di nuove canzoni e standard viene portato in scena su questo ideale maxi schermo cinematografico, "Cinema Samuele Tour", con due proiezioni-concerti a Palermo 19 aprile Teatro Golden realizzato da Go Mad concerti, 20 aprile Catania Teatro Metropolitan, prodotto da Puntoecapo concerti.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA