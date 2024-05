Noemi al Sicilia Jazz Festival

il concerto

«Sarà un evento unico, sul palco del teatro di Verdura sarò accompagnata dall’Orchestra Jazz Siciliana del Brass Group e vi assicuro che sono già emozionatissima».

Così Noemi a proposito del concerto inserito nel cartellone del Sicilia Jazz Festival, un appuntamento organizzato da Puntoeacapo di Nuccio La Ferlita. Il tour è anticipato dal singolo ” Non ho bisogno di te” che esce proprio oggi e attraverserà l’Italia in lungo e in largo. Cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano e conduttrice insieme a Ermal Meta dell’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma, annuncia il suo ritorno a distanza di due anni dalla sua ultima uscita discografica, e lo fa con un nuovo singolo; “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music) che sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 26 aprile 2024. Noemi tornerà a esibirsi live con nuove date estive sui palchi di diverse città italiane da maggio a settembre. Scritta da Noemi, Golden Years e Drast, e prodotta da Golden Years e Drast, “Non Ho Bisogno Di Te” è un brano uptempo, una carica di energia che esplode in soli due minuti e mezzo, con un crescendo potente e influenze gospel, che racconta del raggiungimento di una piena consapevolezza di sé stessi e di una totale coscienza della propria identità raggiunta a seguito di una lunga e rigenerante metamorfosi. Il nuovo singolo di Noemi è un inno al coraggio, un’esortazione a non accontentarsi mai ricercando sempre il meglio per sé, senza avere paura di dire di no a tutto ciò che ci è ostile e superfluo, non necessario per la nostra crescita e realizzazione.