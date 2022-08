Tanti siciliani al Jova Beach Party in Calabria e lui sottolinea l'affetto dei fan dell'Isola

Doppio appuntamento con il Jova Beach Party a Roccella Jonica, in Calabria. La festa in spiaggia di Lorenzo Jovanotti, anche quest'anno, non è arrivata in Sicilia. Nella data calabrese, tantissimi i siciliani che hanno scelto di esserci. Essere presente nell'evento più “sensibile all'estate”. Venerdi e sabato, Jovanotti non si è risparmiato nelle sue quasi 10 ore di musica. Più volte ha sottolineato la presenza e l'affetto del pubblico siciliano presente.

Secondo una prima stima, dalla nostra isola sono partiti ben quaranta pullman in direzione Roccella Jonica. Tante le società private che hanno scelto di organizzare la trasferta in bus. Un viaggio-vacanza all'insegna del ragazzo fortunato che, comunque, sta realizzando un qualcosa di mai immaginato in Italia. L'ospite delle due date calabresi è stato Gianni Morandi.

