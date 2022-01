Liceo Scientifico e Linguistico Statale “ Principe Umberto di Savoia “ Catania

Il Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” si trova in via Chisari, 8 nelle immediate vicinanze dello stadio Cibali; è dotato di due plessi prefabbricati con ampie aule climatizzate, adiacenti alla sede centrale e di due succursali nelle immediate vicinanze, l’Istituto comprensivo “Meucci”, in via Susanna, 69 e l’Istituto “Suore Serve della Divina Provvidenza (San Giuseppe) in via Monreale, 15. L’Istituzione, importante punto di riferimento nel panorama della città di Catania, offre la possibilità di scegliere uno dei seguenti indirizzi: Liceo Scientifico e Liceo Linguistico.

Il Liceo Scientifico - indirizzo ordinario, prevede la possibilità di arricchire il curriculo con cinque diversi Corsi Opzionali: Liceo Matematico, Corso ad indirizzo Biomedico, Corso ad indirizzo Coding e Robotica, Corso ad indirizzo Economico- giuridico, Corso Seconda lingua straniera.

Il Liceo Linguistico: Ordinario – Esabac (doppio diploma) - Cambridge permette di acquisire competenze linguistico-comunicative in tre lingue moderne a scelta tra Inglese – Francese – Spagnolo – Tedesco e offre altresì la possibilità di arricchire il curriculo con due diversi Corsi Opzionali: Corso ad indirizzo Economico- giuridico, Corso lingua Cinese.



I Corsi Opzionali per il Liceo Scientifico e per il Liceo Linguistico, si svolgono al termine dell’orario curriculare, sono organizzati come “classi aperte” e sono un’opportunità per un ulteriore approfondimento e sviluppo delle competenze in ambito scientifico-linguistico.

L’Istituto offre inoltre, a tutti gli studenti, la possibilità di conseguire certificazioni linguistiche (Inglese – Francese – Spagnolo – Tedesco) di livello B1 e B2 del QCER e certificazioni informatiche ICDL



Le iscrizioni alla classe prima avvengono esclusivamente in modalità on line dal 4 Gennaio 2022 al 28 Gennaio 2022.

Novità di quest’anno: si potrà procedere con l’iscrizione online soltanto se in possesso delle credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).



Per procedere alle iscrizioni, entrare dal portale del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/), digitare il codice CTPS06000E e accedere al modulo personalizzato della scuola.

Per ogni altra informazione visitate il nostro sito www.principeumberto.edu.it

