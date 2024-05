Atletica: domani torna Jacobs, in gara dopo 230 giorni

agenzia

Olimpionico dei 100 in pista in Florida, cerca tempo per Parigi

ROMA, 26 APR – Sarà un sabato di grande atletica con tanti azzurri in gara. La stagione entra nel vivo quando ormai manca poco più di un mese agli Europei di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, e in vista delle Olimpiadi di Parigi. Fari puntati soprattutto sul debutto stagionale del campione olimpico ed europeo dei 100 metri Marcell Jacobs per la sua prima uscita dell’anno a Jacksonville, in Florida, sulla pista che da novembre ospita i suoi allenamenti agli ordini di coach Rana Reider. Nelle ‘East Coast Relays,’ intorno alle 15.30 locali, le 21.30 in Italia, Jacobs se la vedrà con avversari di primissimo piano come lo statunitense Trayvon Bromell, il canadese Andre De Grasse (campione olimpico di Tokyo nei 200) e il giapponese Hakim Sani Brown. Attenzione anche al francese Christophe Lemaitre, ai brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi e al cinese Xie Zhenye. Per l’azzurro sarà il rientro alle competizioni a 230 giorni dall’ultima gara disputata a Zagabria con il crono di 10.08 nello scorso settembre. L’obiettivo sarà testare la propria condizione fisica in vista dei grandi appuntamenti stagionali e provare a scendere sotto il muro dei dieci secondi per ottenere il minimo di qualificazione all’Olimpiade di Parigi 2024.

