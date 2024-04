Calcio: Juve, senza Milik e Vlahovic c’è spazio per Kean

agenzia

Il classe 2000 può partire dal primo minuto quattro mesi dopo

TORINO, 28 MAR – Milik è ancora fermo ai box e Vlahovic è out per squalifica, così il tecnico Allegri pensa a Kean per la trasferta di Roma contro la Lazio: il classe 2000 è il grande favorito per affiancare Chiesa ed è dall’11 novembre scorso contro il Cagliari che non gioca dal primo minuto. Anche Alcaraz non recupera per la gara nella Capitale, a centrocampo quindi si va verso un reparto formato da McKennie e Rabiot come mezzali e Locatelli in regia. Cambiaso e probabilmente Iling-Junior saranno i due esterni a tutto campo, in difesa spazio al terzetto titolare Gatti-Bremer-Danilo. In porta, ovviamente, giocherà Szczesny, galvanizzato dalla parata sul rigore decisivo contro il Galles che ha portato la sua Polonia ad Euro 2024. Nella spedizione bianconera a Roma dovrebbe esserci spazio anche per Sekulov, il classe 2002 della Next Gen in odore di convocazione in prima squadra.

