Calcio: Monaco ko a Lione, il Psg campione di Francia

agenzia

Con 12 punti di vantaggio a 3 turni dalla fine

ROMA, 28 APR – Il PSG si è laureato campione di Francia per la dodicesima volta nella sua storia dopo che il Monaco, secondo in classifica, è stato sconfitto per 3-2 a Lione oggi nella 31/a giornata della Ligue 1. Con dodici punti di vantaggio sul Monaco, i parigini non possono più essere raggiunti in classifica a soli tre turni dalla fine. Il club della capitale francese può ora puntare al triplete, essendo ancora in lizza per la Champions League (semifinali contro il Borussia Dortmund il 1° e il 7 maggio) e per la Coupe de France (finale contro il Lione a Lilla il 25 maggio). Il Psg ieri aveva pareggiato con il Le Havre al Parco dei Principi, rimandando la matematica conquista del titolo. Una stagione sempre al vertice quella della squadra allenata da Luis Enrique che ora ha altri due obiettivi da raggiungere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA