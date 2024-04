Calcio: poker del City al Brighton, ora l’Arsenal è a un punto

agenzia

De Bruyne, Foden e Alvarez mandano ko la squadra di De Zerbi

ROMA, 25 APR – Il Manchester City vince 4-0 in casa del Brighton di Roberto De Zerbi e torna a far sentire il fiato sul collo dell’Arsenal, ora primo con un punto di vantaggio ma una partita in più rispetto alla squadra allenata da Pep Guardiola. Citizens avanti con De Bruyne, a segno di testa al 17′, poi sale in cattedra Foden, autore di una doppietta (26′ e 34′). Nel secondo tempo, forte del triplo vantaggio il City amministra il risultato e trova il quarto gol al 17′ con Julian Alvarez, schierato da centravanti al posto dell’infortunato Haaland.

