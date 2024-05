Coppa Italia: 1 turno a Locatelli e Scamacca, salteranno finale

agenzia

Due 'gialli' che costano caro, entrambi erano diffidati

ROMA, 26 APR – Lo juventino Manuel Locatelli e l’atalantino Gianluca Scamacca non potranno scendere in campo nella finale di Coppa Italia che le loro due squadre giocheranno allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 15 maggio. Infatti il giudice sportivo Alessandro Zampone li ha squalificati entrambi per una giornata dopo aver preso in esame i referti relativi alle semifinali di ritorno. Sia Locatelli che Scamacca erano in diffida, e hanno ricevuto un cartellino giallo rispettivamente contro l’Atalanta e contro la Fiorentina, da qui il provvedimento nei loro confronti. Squalificati per un turno di Coppa Italia anche Nikola Milenkovic e Rolando Mandragora della Fiorentina. Il primo era stato espulso nel match con l’Atalanta, l’altro era già diffidato e ha ricevuto un altro ‘giallo’.

