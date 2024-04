DAZN, arriva in app la serie Basketball & Conversations

agenzia

Prodotta da LBA, protagonista il coach Andrea Trinchieri

ROMA, 24 APR – DAZN porta in app Basketball & Conversations, il format editoriale prodotto dalla Lega Basket Serie A con protagonista Andrea Trinchieri, allenatore italiano tra i più conosciuti all’estero. Nel format originale LBA, per la prima volta, l’ex voce tecnica del basket su DAZN veste i panni dell’intervistatore: il coach incontra i ‘colleghi-allenatori’ del massimo campionato italiano di basket per una chiacchiera a 360° sulla pallacanestro, passando per le loro esperienze personali di vita dentro e fuori dal campo. Sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo, saranno presenti tutte le puntate della stagione 2023/2024, oltre – in esclusiva da martedì 30 aprile – all’episodio di fine stagione che vedrà protagonista lo stesso Trinchieri. Il coach aprirà le porte della Žalgirio Arena per raccontare la sua esperienza lituana, ma anche per ripercorrere le tappe del suo passato, dagli inizi ai trascorsi nel campionato italiano fino alle esperienze e ai successi all’estero.

