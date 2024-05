«Dortmund presente»: si rinnova il gemellaggio coi rossazzurri

La curiosità

I sostenitori del Borussia in curva Sud al Massimino anche per il match decisivo contro il Benevento

Una decina di sostenitori del Borussia Dortmund hanno “rafforzato” la schiera dei tifosi del Catania al Massimino in occasione della partita più delicata della stagione, contro il Benevento, che ha messo al sicuro la squadra di Zeoli dal rischio dei play out proiettando la squadra addirittura agli spareggi per la B per via del regolamento che riguarda la vittoria in Coppa Italia.Dortumud-Catania, un rapporto di grande amicizia che dura da quasi oltre 10 anni. Da quando, cioè, un gruppetto di tifosi etnei sostenne il Borussia durante i quarti di finale di Champions League nella sfida contro il Malaga.Alcuni tifosi tedeschi ricambiarono la visita recandosi in Sicilia in occasione del derby tra Catania e Palermo. Fu esposto, allo stadio Massimino, un vessillo di ringraziamento ai tifosi siciliani.I ragazzi tedeschi sono stati accolti dai rappresentanti del tifo della Sud il giorno prima, avevano già i biglietti per il match, si sono mescolati agli amici catanesi sostenendo la squadra con grande trasporto.Spesso il gemellaggio viene rinnovato in Germania. Non è la prima volta. Capita di scorgere, durante le gare internazionali del Dortmund (che stasera alle 21 giocherà la prima semifinale, in casa, contro il Psg) vengano inquadrati tifosi con la maglia rossazzurra addosso. E quando non ci sono catanesi in curva, vengono esposti striscioni, come quello che riportiamo dal nostro archivio e che ricordano Ciccio Famoso, il capo ultrà del Catania scomparso qualche anno fa. Anche i tifosi del Benevento, gemellati con quelli di Catania, hanno ricordato Famoso con uno striscione esposto domenica scorsa durante il confronto di campionato.

