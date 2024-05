E.League: A.Percassi, se Gasperini via via dispiace

agenzia

Il presidente Atalanta, ma è impossibile che ce lo prendano

BERGAMO, 09 MAG – “Se Gasperini vorrà andare via, ne parleremo, ma con dispiacere. Noi non modificheremo il contratto”. Così, a Sky Sport, nel dopogara col Marsiglia in Europa League, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta. “Abbiamo ancora un anno di contratto, è impossibile che qualcuno venga a prendercelo. Siamo cresciuti con lui, anno dopo anno. E’ stato determinante”, spiega il vertice societario nerazzurro. Ancora, sulla finale raggiunta, la prima nella storia del club bergamasco: “Partiamo ogni anno per salvarci, ora siamo in corsa su tutto. Una cosa impensabile. Siamo veramente contentissimi”.

