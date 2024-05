Inter: Inzaghi ‘peccato, volevamo raggiungere quota 100’

agenzia

Ballardini: 'Se il Sassuolo è questo se la può giocare'

REGGIO EMILIA, 04 MAG – Dispiaciuto ma non arrabbiato Inzaghi dopo la seconda sconfitta stagionale della sua Inter e sempre contro il Sassuolo. “Peccato, perché volevamo raggiungere i 100 punti – dice il tecnico dei campioni d’Italia – L’approccio alla gara nei primi venti minuti non è stato buono. Nel primo tempo avremmo meritato di pareggiare per le occasioni di create. Non sono mancate le motivazioni, nel pre gara avevo notato una squadra determinata e vogliosa di vincere. Diciamo che dovevamo essere più bravi nel girare la palla. Ma dobbiamo anche fare i complimenti al Sassuolo che ha segnato un gran gol, poi si è difeso in modo organizzato”. Ballardini dopo due brutte sconfitte ha ritrovato una squadra viva. Era ora può ancora sperare: “E’ una vittoria importante che garantisce alla squadra soddisfazione e fiducia. Non ho mai dubitato sulla serietà dei nostri giocatori, sulla loro voglia di uscire da questa situazione delicata. Se saremo questi ce la potremo giocare”.

