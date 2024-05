Inter: Zanetti, su Zirkzee magari pensierino potremmo farlo

agenzia

Lautaro e Barella rinnoveranno, siamo rimasti male per Lukaku

MILANO, 02 MAG – “L’intenzione è che la squadra rimanga tale e che non vada via nessuno. Se poi si presenteranno delle opportunità per migliorare la squadra lo faremo volentieri, restando nei nostri parametri. Mantenere l’atteggiamento e provare a capire se ci sono opportunità per rinforzare la rosa”. Lo ha detto il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, intervenuto a Radio Tv Serie A con Rds. “Zirkzee? Parliamo di un grandissimo giocatore, giovane, talentuoso e forte fisicamente – ha aggiunto -. Vediamo se si presenterà questa opportunità, magari un pensierino potremmo farlo. Lui con Thuram e Lautaro sarebbero tre attaccanti forti e molto giovani”. Lautaro e Barella “rinnoveranno sicuramente. C’è questa predisposizione da parte loro e da parte nostra di continuare insieme”. Chiusura dedicata a Lukaku: “Noi ci siamo rimasti male soprattutto per la tempistica e perché non è stato chiaro dall’inizio. È andata così, ma gli auguro una grande carriera”.

