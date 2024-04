Italia: Aprueban nuevas normas de la FIGC

agenzia

Sólo la Serie B se abstuvo sobre cambios económico-financieros

ROMA, 28 MAR – El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, celebró la aprobación del plan de normas económico-financieras que establecerán obligaciones más estrictas para los clubes del “Calcio”. “Estoy muy satisfecho porque logramos un resultado excelente, un gran éxito en términos de recuperación económico-financiera del fútbol italiano”, afirmó Gravina tras la votación que sólo registró la abstención de la Serie B. “Asumimos un compromiso y lo cumplimos. Este camino de sostenibilidad plurianual, gradual y proporcional nos sitúa de manera más creíble también respecto de las instituciones, del gobierno en particular, porque representa una importante asunción de responsabilidad”, agregó el titular de la FIGC. El plan de la FIGC impulsa más controles durante el año para garantizar una gestión sustentable de los clubes con sanciones (aún por definirse) previstas durante la temporada en caso de violaciones. Para la Serie A se aplicará una línea de evaluación similar a la de la UEFA, mientras que para la segunda y la tercera división serán admisibles los indicadores de liquidez, endeudamiento y ampliación de costos laborales incluidos en el paquete de principios y parámetros económicos aprobado este jueves. Pero Gravina lamentó la decisión de la Serie B, que llevó adelante una abstención “constructiva”, según la definió el titular de la segunda división del fútbol italiana, Mauro Balata. “Una abstención que no les explicaré, porque no puedo explicármela a mí mismo. Hemos recibido solicitudes de reformas, las hacemos, compartimos los principios y luego se abstiene”, cuestionó Gravina. El titular de la FIGC también respondió al ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, quien antes de la votación habló de “un sistema desarticulado” del fútbol italiano. “No entiendo por qué esto se aplica al fútbol y no a todas las demás instituciones. La dialéctica también existe en el Parlamento, si pensamos en trabajar por la unanimidad, me cuesta”, expresó Gravina. “Condeno las actitudes farisaicas que, por un lado, pretenden hacer saber que hay disponibilidad y por otro desestabilizan el sistema. Hoy hubo una respuesta concreta al respecto”, remarcó el presidente de la FIGC. Por otra parte, Gravina replicó también a la intención de la Liga de la Serie A de desarrollar un proyecto por su autonomía, según había adelantado su presidente, Lorenzo Casini, antes de anticipar su apoyo al plan de la FIGC. “No conocemos los contornos de esta petición de autonomía. El presidente Casini cree que este camino aportará mucha fuerza a la Liga y esperamos que así sea, porque si así fuera las ventajas de la Serie A generarían un efecto en todo el fútbol italiano, pero creo que es un camino particularmente complejo”, reflexionó Gravina. “No soy jurista, sé que hay una comisión importante de juristas que se dedicará a esto. Sólo tenemos la certeza de trabajar por el futuro del fútbol italiano respetando con las reglas que conocemos que están contenidas en los estatutos conocidos de la UEFA, la FIFA, el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la federación”, aclaró Gravina. “Nos encantaría conocer los contornos de esta autonomía. Por supuesto, el tan cacareado modelo Premier League no me parece que responda a las expectativas de la Serie A, pero probablemente nos falta algo”, concedió el titular de la FIGC. “En el consejo federal dije que no hay conflicto, espero que haya el entusiasmo esperado (por Casini, Ndr). No hay conflicto, sólo estamos esperando el resultado de este trabajo”, completó Gravina. Por su parte, Casini aseguró que la Liga de la Serie A continuará el camino de una mayor autonomía esperando “el entusiasmo de todos al recibirlo y verlo porque una Liga más fuerte beneficia a todo el fútbol italiano”, resaltó.

