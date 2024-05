L’arbitro Volpi dice stop ‘lascio nel momento più duro per me’

agenzia

Lettera sui social dopo Cremonese-Pisa, problemi personali

ROMA, 02 MAG – Ha arbitrato Cremonese-Pisa e ha annunciato l’addio. Manuel Volpi, direttore di gara classe ’88 della sezione di Arezzo, con un post sul suo profilo Instagram ha informato che quella allo stadio Zini appena terminata era stata la sua ultima apparizione in campo: “La chiudo qui insieme al più forte di tutti – il messaggio con la foto che lo ritrae insieme a Orsato – all’uomo che mi è stato accanto nel momento più difficile della mia vita”. Dietro alla scelta, al momento però solo annunciata sui social, ci sarebbero problemi personali, come lo stesso Volpi ha voluto precisare con una storia sempre su Instagram alla luce delle voci che l’addio fosse legato alle contestazioni nel match di serie B diretto. “Mi sono dimesso per un problema personale molto serio… chiunque abbia voglia di scrivere inesattezze e screditare la mia persona si divertirà con i miei legali” la chiosa scritta dal direttore di gara nato a Città della Pieve. Nel post in cui annuncia il ritiro Volpi scrive che “lascio l’arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all’interno della mia amata associazione. Finisce dopo 20 anni un percorsoche mi ha reso l’uomo e il babbo che sono adesso. Ringrazio tutti i miei colleghi dal Presidente ai ragazzi che sognano di arrivare in Serie A. Ringrazio tutti i presidenti, i direttori sportivi, i dirigenti e gli allenatori da Spalletti fino ai due della mia prima gara di esordienti. Ringrazio i calciatori dai fuoriclasse che ho avuto l’onore di conoscere ai bambini che sperano di diventarlo. Ricordatevi sempre che noi siamo sempre più dispiaciuti di voi quando sbagliamo perché il nostro unico scopo è quello di dare il miglior servizio al calcio. E’ stato meraviglioso far parte di questo mondo che mi ha portato dia bambini a San Siro”. Chiude ringraziando da Rocchi a Rizzoli. tutti quelli che “mi hanno accompagnato nel mio percorso dai dilettanti alla Serie A. Grazie di cuore a tutti voi, Manu”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA