Arriva a Palermo il torneo itinerante mondiale di calcio a 5 Red Bull Neymar Jr's Five

Arriva a Palermo il Red Bull Neymar Jr's Five, il torneo itinerante mondiale di calcio a 5 che si disputerà sabato 2 ottobre sul campo di calcio a 5 di piazza Magione. Nonostante la struttura sia in questi giorni al centro delle richieste del comitato di quartiere per il suo recupero per via del manto in erba sintetica quasi del tutto consumato, sabato a partire dalle 12 ragazzi e ragazze di età compresa fra i 16 e i 35 anni si sfideranno puntando a superare le varie fasi di qualificazione per raggiungere la finale di dicembre in Quatar.

La squadra vincitrice giocherà una partita esibizione contro quella dell’attaccante del Paris Saint Germain Neymar. La partecipazione è aperta a squadre maschili, femminili e miste. In Italia quella di Palermo sarà la terza di cinque tappe di qualificazione: dopo Bari, Salerno e Palermo il Red Bull Neymar Jr's Five si sposterà domenica 3 ottobre a Catania, poi giovedì 9 a Napoli. Sempre Napoli, il 23 ottobre, ospiterà le vincitrici dei cinque tornei di qualificazione per individuare la squadra candidata a rappresentare l’Italia. Le iscrizioni al torneo possono essere effettuate sul sito neymarjrsfive.com/it. Le regole del torneo sono particolari: si gioca 5 contro 5 per 10 minuti e senza portieri. Il format prevede che per ogni gol segnato la squadra avversaria perda un giocatore. L’obiettivo è eliminare dal campo tutti gli avversari. (ANSA).



