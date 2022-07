Atletica:Mondiali; Allyson Felix saluta,che carriera incredibile

(ANSA-AFP) - ROMA, 15 LUG - "Ho avuto una carriera incredibile, perchè mi sono divertita. Sara' un addio pieno di emozioni". Allyson Felix, leggenda dell'atletica leggera mondiale, sta per salutare la pista, a 36 anni, ai Mondiali di Eugene. Vent'anni di carriera e il record di 18 medaglie mondiali, di cui dodici d'oro, piu' sette ori olimpici, tre argenti e un bronzo, Felix e' attesa alla gara della 4x400 con la staffetta Usa, nella prima giornata di gare in Oregon, la prossima notte. "È l'ultima per me, non so davvero cosa aspettarmi, ma darò il massimo e mi divertirò", ha detto la campionessa americana. "Spero di essere ricordata come una feroce concorrente, ma soprattutto - e intendo soprattutto per me - come qualcuno che ha cercato di lasciare lo sport meglio di come l'ho trovato, che ha cercato di supportare le atlete, e le donne in generale, e di lottare per più uguaglianza", ha aggiunto Felix, protagonista di una storica battaglia contro il colosso Usa Nike: nel 2018, dopo aver dato alla luce la figlia Camryn si espresse contro l'industria sportiva per la svalutazione dei contratti di atlete in gravidanza. E infatti alla conferenza stampa si sono presentate le altre atlete americane per ringraziarla ed applaudirla. "Siete il presente e il futuro: se ho avuto anche un piccolo impatto sulle vostre vite, beh, questa e' una fortuna e un privilegio", la sua risposta. Infine un bilancio: "E' stata un'avventura incredibile. Mi sono davvero divertita. Negli anni ho avuto molti alti e bassi, amo così tanto questo sport. Molte volte mi ha spezzato il cuore, ma ho avuto anche molti momenti gioiosi. Chiudere il mio giro, qui, a casa, sara' davvero speciale. Mi manchera' molto, ma non riesco a pensare a un'uscita di scena migliore". (ANSA-AFP).

