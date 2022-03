Auto: parata di stelle delle 4 ruote sabato a Taormina

ROMA, 10 MAR - Sarà una celebrazione del grande motorsport la Premiazione dei Campioni siciliani dell'Automobilismo e del karting che sabato 12 marzo si svolgerà nell'esclusiva cornice di Taormina presso il Pala Congressi. La cerimonia è organizzata dalla Delegazione ACI Sport Sicilia, guidata da Daniele Settimo, per consegnare i premi e riconoscimenti ai migliori interpreti delle stagioni 2020 e 2021. Il pomeriggio delle star delle 4 ruote inizierà alle 16 e avrà il suo culmine con la consegna del "Premio Nino Vaccarella", per cui sale la curiosità di conoscerne la destinazione, almeno quanto quella riservata al "Pilota dell'Anno", ai premi "Grinta" e "Sicilia che Vince" o al clou dei Caschi Sicilia di Bronzo, Argento ed Oro. A fare gli onori di casa il Delegato/Fiduciario ACI Sport Daniele Settimo unitamente allo staff della Delegazione, ad arricchire di assoluto prestigio il momento, la presenza del Presidente dell'Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani, che come sempre desidera congratularsi di persona con gli sportivi dell'isola. Ci saranno molte sorprese sia tra gli ospiti sia per i piloti premiati. Oltre a tanti dirigenti della Federazione e nomi famosi dell'automobilismo sportivo internazionale come Giancarlo Minardi o Antonello Coletta, capo delle competizioni GT della Ferrari, anche gli astri nascenti come Gabriele Minì, o il giovanissimo Alfio Spina pronto a salire su una monoposto dopo aver a lungo brillato in kart. Una lunga lista di piloti siciliani scandisce chiaramente il valore degli sportivi siciliani ed i livelli di passione che l'intera regione esprime. Saranno celebrati i protagonisti di tutte le categorie degli ultimi due anni, finalmente nuovamente in presenza, sebbene gli organizzatori abbiano previsto strettissimi controlli per il rispetto delle normative e disposizioni vigenti.

