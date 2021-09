Berrettini sbatte ancora sul muro Djokovic: «Ma da questo match ho imparato molto»

Come a Wimbledon, il grande sogno dura solo un set. Troppo Novak Djokovic per Matteo Berrettini, che chiude ai quarti il suo cammino newyorkese: 5-7 6-2 6-2 6-3 il finale a favore del numero uno del mondo, a due vittorie dalla storia. Atteso da Alexander Zverev in semifinale, il 34enne serbo resta in corsa per il Grande Slam nell’anno solare - impresa riuscita solo a Rod Laver nel 1969 - e per il 21esimo Major della carriera (sarebbe il quarto sul cemento di Flushing Meadows) che gli permetterebbe di staccare Nadal e Federer.

Pubblicità

Matteo ci ha provato, aggiudicandosi un primo combattutissimo parziale come nella finale sull'erba londinese: l’azzurro se l’è giocata alla pari, replicando colpo su colpo in una battaglia che l’ha visto andare oltre i suoi punti di forza, diritto e servizio. E quando è riuscito a strappare la battuta a Djokovic, andando a servire per il set, ha tenuto duro nonostante la rimonta subita (da 40-0 a 40 pari), portandosi in vantaggio dopo un’ora e 17 minuti.

Poi, però, Djokovic è salito ulteriormente di livello e Berrettini non ci è arrivato più: da lì è partito una sorta di monologo in serbo davanti al quale il 25enne romano - che da lunedì sarà comunque numero 7 al mondo, best ranking - ha potuto solo alzare bandiera bianca.

«Chiunque dopo un primo set dopo quello che abbiamo giocato avrebbe pagato con un po di stanchezza - ha detto l'azzurro -. Lui invece ha preso energia da quel set, al momento non c'è molto che io possa fare. Da questa partita imparo molto e l’obiettivo è quello di essere pronto la prossima volta».

«Ma è stato un grande match - gli rende onore Nole, mai sconfitto nei quarti agli Us Open e imbattuto negli Slam da 26 incontri di fila - Matteo è un giocatore incredibile, è ormai stabilmente nella Top Ten e ogni volta che ci affrontiamo è una battaglia serrata, come anche stasera. Quando ho perso il primo set, sono riuscito a non pensarci, a concentrarmi sul momento. Ho portato il mio tennis su un altro livello e ho giocato quelli che sono stati finora i miei tre set migliori in questo torneo».

IL RISULTATO. Novak Djokovic ha battuto Matteo Berrettini ai quarti di finale dell’Us Open. Il n.1 al mondo ha eliminato Berrettini all’Arthur Ashe Stadium di New York con un punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, 6-3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA