Calcio, il Palermo deposita le liste: slot tutti pieni

Il Palermo ha comunicato alla Lega di Serie B le liste con i giocatori che potrà schierare durante le partite del campionato di B dopo la chiusura del calciomercato. Tutti e 18 gli spazi degli Over 23 sono pieni, nonostante si fosse sparsa la voce secondo cui il club avesse deciso di lasciare una casella vuota, sacrificando il difensore Roberto Crivello, per un ulteriore ingaggio dall’elenco degli svincolati. Indiscrezione che aveva fatto pensare ai tifosi che ci fosse la possibilità di un improbabile ritorno di Josip Ilicic. Ecco l’elenco depositato in Lega di B con le tre liste. Lista A (giocatori over 23, per un massimo di 18 tesserati): Jeremie Broh, Matteo Brunori, Roberto Crivello, Samuele Damiani, Francesco Di Mariano, Roberto Floriano, Edoardo Lancini, Ivan Marconi, Samuele Massolo, Ales Mateju, Ionut Nedelcearu, Mirko Pigliacelli, Dario Saric, Jacopo Segre, Edoardo Soleri, Leo Stulac, Nicola Valente, Luca Vido. Lista B (calciatori under 23, senza limitazioni numeriche): Davide Bettella, Alessio Buttaro, Mladen Devetak, Masimiliano Doda, Salvatore Elia, Claudio Gomes, Giovanni Grotta, Manuel Peretti, Edoardo Pierozzi, Marco Sala. Lista calciatori bandiera (massimo 4 tesserati che abbiano indossato per 4 anni la maglia del club): Andrea Accardi.



