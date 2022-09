Calcio: Mancini,giorni difficili ma con Inghilterra grande sfida

FIRENZE, 22 SET - "Da qui a dicembre ci sara' da soffrire abbastanza, ma la partita di domani ha comunque qualcosa di importante in palio: contro l'Inghilterra e' una gara cosi' bella che ci ricorda qualcosa di emozionante". Cosi' Roberto Mancini, ct dell'Italia che non partecipera' al Mondiale, ha inquadrato la sfida di domani in Nations League, a San Siro contro la rivale in finale dell'Europeo vinto nel 2021. "Italia-Inghilterra e' un grande classico del calcio mondiale - ha aggiunto Mancini -, e' facile ritrovare l'entusiasmo. E poi possiamo ancora arrivare primi nel girone di Nations League. Sarebbe una gioia, pensando che da qui a dicembre saranno giorni abbastanza difficili", ha concluso Mancini, riferendosi alla Coppa del Mondo che si svolgera' in Qatar tra novembre e dicembre.

