Calcio: Milan; Pioli, uno tra Giroud e Origi sarà titolare

MILANO, 26 AGO - "Domani sarà titolare uno tra Giroud e Origi. Giocheremo sette partite in 21 giorni. Quest'anno non ci sono titolari, alleno un gruppo di titolari. C'è bisogno di tutti": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Bologna. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro l'Atalanta, un risultato che ha non ha reso felici i giocatori pronti a tornare al successo. Pioli però analizzando alcune situazioni legate alla partita di Bergamo torna anche sui falli subiti da Leao: "È normale che venga raddoppiato. Deve essere bravo a gestire queste situazioni. Per i falli, c'era un fallo clamoroso, non da giallo, dove la Var doveva intervenire"

