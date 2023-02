Campionati ACI Sport 2022, premiati anche i siciliani Giuseppe Nicolosi e Davide Di Benedetto

C'è anche il pilota catanese Giuseppe Nicolosi tra i premiati Automobile Club Italia, ACI Sport e AC Vicenza come protagonisti delle quattro ruote della scorsa stagione tricolore. Nicolosi è stato premiato dal presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani e dal Presidente di AC Vicenza Luigi Battistolli. L’evento “Premiazioni dei Campionati ACI Sport 2022” si è tenuto presso il Teatro Palladio di Vicenza.

L’ambito riconoscimento è stato consegnato al pilota siciliano e ai suoi compagni di squadra Daniele Cazzaniga e Davide Di Benedetto, anche lui siciliano della provincia di Agrigento, per essersi distinti come miglior equipaggio Porsche della scorsa stagione. Insieme al Team Krypton Motorsport nel Campionato Italiano Granturismo Endurance appena concluso, Nicolosi infatti ha chiuso al 4° posto nella classifica generale GT CUP PRO-AM e sollevato al cielo il Trofeo Porsche, assegnato appunto al miglior equipaggio Porsche dell’intera stagione.

È stata una vera e propria passerella che ha visto protagonisti i vincitori di tutti i Titoli, dei Campionati Italiani, dei Trofei Nazionali e delle Coppe ACI. «Dopo 6 anni di gare è arrivato il primo Titolo italiano e ne sono fiero - ha dichiarato Giuseppe Nicolosi - qualche anno fa sembrava impensabile riceverlo, e invece il grande lavoro paga sempre. Sono molto contento per l’anno appena concluso, il sogno è il Titolo assoluto della Gt Cup al quale ambisco per il prossimo anno. Questo premio lo dedico agli sponsor, perché senza di loro non sarebbe stato possibile conquistarlo. Li ringrazio per la fiducia». «Prossimamente verrà svelato il nuovo equipaggio - ha concluso il pilota catanese - una cosa è certa, saremo ancora due piloti siciliani».

Anche Aci Sicilia consegnerà un riconoscimento a Giuseppe Nicolosi e al suo compagno di squadra Davide Di Benedetto, è previsto infatti per il 18 febbraio a Taormina una serata evento.

