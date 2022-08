ROMA, 20 AGO - Primo oro per l'Italia negli Europei di canoa velocità in Baviera. A vincerlo è stata la coppia formata da Andrea Di Liberto e Manfredi Rizza, che si sono imposti nella prova di K2 200 uomini con il tempo di 31.662, precedendo al fotofinish la coppia della Polonia, Stepun-Grabowski. Bronzo alla Lituania. Di Liberto e Rizza avevano vinto questa gara anche agli Europei dell'anno scorso in Polonia, a Poznan.

