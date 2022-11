Catania Calcio, Ross Pelligra festeggia i suoi 43 anni in città: sui social i messaggi provenienti da tutto il mondo

Ross Pelligra ha festeggiato il suoi 43 anni a Catania. All'indomani del match pareggiato a Cittanova, il presidente rossazzurro ha radunato squadra, staff tecnico, medici e dirigenti nel locale Trilogy per una cena e un brindisi che arriva dopo dieci giorni di lavoro che il patron ha portato avanti in città tra riunioni continue, la ricerca della location per il centro sportivo che deve sorgere non lontano dal centro cittadino, l'inaugurazione del Catania Point al centro commerciale Etnapolis. Pelligra è stato inondato anche di messaggi sui social da parte dei tifosi rossazzurri che hanno scritto davvero da tutto il mondo.

Foto di Filippo Galtieri

