Catania, buona la prima in Coppa Italia: Vibonese ko ai supplementari

Un gol di Reginaldo, su rigore, al 10' del primo tempo supplementare permette al Catania di superare il primo turno di Coppa Italia e affrontare il Catanzaro. L'1-0 in casa della Vibonese è frutto di una prestazione generosa della squadra di Baldini, che ha dovuto rinunciare a sei nuovi acquisti per motivi di tesseramento, schierando in porta il sedicenne Borriello, rimasto imbattuto e autore di due ottime parate.

Baldini, con grande coraggio, nei supplementari ha anche schierato Frisenna e Bianco in mediana, Russo in attacco. Il Catania ha dominato il primo tempo nonostante il palo di La Ragione su piazzato, sprecando un rigore con Russini nella ripresa. Ma i rossazzurri avrebbero potuto segnare ancora con Russini, con Maldonado e con Provenzano. Durante i supplementari un atterramento su Ceccarelli ha portato sul dischetto Reginaldo (autore dell'assist nell'azione del penalty) e il brasiliano ha spiazzato il portiere consegnando ai compagni il pass per il secondo turno. Allo stadio c'erano venti tifosi etnei entrati al Razza di Vibo con il green pass.

Vibonese-Catania 0-1

VIBONESE: Mengoni 7; Ciotti 6, Vergara 6, Risaliti 6, Mahrous 6,5; Cattaneo 5,5, Basso 5,5, Grillo 6; Spina 6,5, Senesi 6,5; La Ragione 6,5. A disp: Marson, Falla, Fomov, Polidori, Mauceri, Alvaro, Bellini, Tumbarello, Persano, Leone, Ngom. All. D'Agostino 6.

CATANIA: Borriello 7; Calapai 6, Giosa 6 (dal 39' s.t. Zanchi 6), Montegaudo 6,5, Pinto 6; Rosaia 6,5, Maldonado 6,5 (dal 1' s.t. Suppl. Frisenna 6), Provenzano 6,5 (dal 1' s.t. Suppl. Bianco 6); Ceccarelli 6,5 (dal 16' s.t. Piccolo 6,5), Russini 5 (dal 16' s.t. Reginaldo 6), Russotto 6,5 (dal 12' p.t. Suppl. Russo 6). A disp: Truppo, Zanchi. All. Baldini 7.

RETE: al 10' p.t. Supplementare Reginaldo su rigore.

NOTE: Spettatori 500 (20 catanesi in tribuna). Ammoniti: Pinto, Zanchi, Cattaneo, Rosaia, Russotto. Angoli 2-5. Rec 2 p.t. 5' s.t.

