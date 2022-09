Champions: Pioli, Milan deve dimostrare di essere cresciuto

MILANO, 05 SET - "La missione del Milan è di dimostrare che l'esperienza dello scorso anno ci è servita e che siamo cresciuti. Non dobbiamo però pensare lontano, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani. Iniziare con un risultato positivo sarebbe importante": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo di Champions League. Un avversario che Pioli rispetta e che non sottovaluta. "La scorsa annata in Champions League in casa non ha mai perso - racconta Pioli -, il Salisburgo gioca un calcio moderno, di movimento, giocano corto e lungo, sono una squadra completa. Domani sarà un bel test anche per intensità".

