Champions: qualificate Rangers, Copenaghen e Dinamo Zagabria

ROMA, 24 AGO - Sono Rangers Glasgow, Copenaghen e Dinamo Zagabria le ultime tre squadre qualificate alla fase a gironi della Champions League. Il sorteggio è in programma domani. I Rangers hanno superato 1-0 il Psv Eindhoven, nella gara di ritorno giocata in Olanda (all'andata 2-2), mentre il Copenaghen ha eliminato i campioni di Turchia del Trabzonspor (0-0 questa sera e 2-1 per i danesi nella gara di andata una settimana fa). Si è decisa ai supplementari la sfida tra Dinamo Zagabria e Bodo Glimt dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 2-1 per i croati dopo l'1-0 dei norvegesi dell'andata con la vittoria della Dinamo per 4-1 grazie alle reti di Drmic al 117' e di Bočkaj al 120'

