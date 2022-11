Ciclismo: Evenepoel "sarò al via al Giro 2023, non vedo l'ora"

ROMA, 30 NOV - Il belga Remco Evenepoel sarà al via del Giro d'Italia 2023. Lo ha annunciato lo stesso campione del mondo in carica con un video diffuso sui social. "In questo momento sono Italia e sto facendo delle ricognizioni - afferma il 22enne corridore della Quick-Step -. Farò il Giro 2023 e non vedo l'ora. Sarà una edizione speciale per me visto che indosso la maglia iridata. Spero di vedervi presto qui in Italia e che siate al mio fianco e del team perché vogliamo fare bene e non vediamo l'ora di cominciare". In questa stagione, Evenepoel ha conquistato 15 vittorie, tra cui Liegi-Bastogne-Liegi, la Clasica San Sebastian, la Vuelta e il mondiale. Il Giro d'Italia partirà il 6 maggio dall'Abruzzo.

