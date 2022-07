De Ligt 'scelto Juve per Sarri,ma è rimasto solo un anno'

ROMA, 28 LUG - "Scelsi di andare alla Juve con l'idea di giocare un calcio più offensivo perché l'allenatore era Sarri: ha una grande reputazione per ciò che ha fatto con Napoli e Chelsea e pensavo di avere uno stile più simile all'Ajax. Purtroppo dopo un anno è andato via". Così in una intervista a Espn Matthijs De Ligt diventato ora un nuovo giocatore del Bayern Monaco. "Penso di giocare meglio sul centro-destra, mi sento più a mio agio - ha precisato De Ligt in relazione alla sua posizione in campo -. All'inizio alla Juve è stato difficile giocare a sinistra, poi a metà stagione io e Bonucci ci siamo invertiti. Eravamo una buona coppia e abbiamo vinto lo Scudetto - ha aggiunto -. Nel secondo e terzo anno poi sono tornato a giocare spesso a sinistra. Non è che non ci volessi giocare, sia chiaro, ma sapevo di essere più sicuro giocando a destra - ha proseguito l'olandese -. È stato comunque importante per il mio sviluppo".

